PTT'den "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı" konulu özel gün zarfı Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

PTT'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu özel gün zarfıyla Beşiktaş PTT Başmüdürlüğü'nde mesai saatleri içinde "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı 19.03.2020 İSTANBUL" ibareli özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.

Özel gün zarfları 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresi üzerinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden abone sayısı kadar satılıyor.

Kaynak: AA