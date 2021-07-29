PTT: "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır"

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği, PTT gişelerinden para dağıtıldığı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği, PTT gişelerinden para dağıtıldığı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

PTT'den yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli internet sitelerinde ve basın yayın kuruluşlarında çıkan 'PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği, PTT gişelerinden para dağıtıldığı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızı yanıltarak internet sitelerinin giriş sayısını artırmaya ve bu sayede reklam geliri elde etmeye yönelik bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Hizmetlerimize ilişkin bilgilendirmeler resmi internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılmakta olup, kredi hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgilere www.ptt.gov.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz" denildi.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı