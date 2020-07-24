PTT'den "Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı" konulu anma pulu Ayasofya Camii görsellerine yer verilerek hazırlanan ''Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı'' konulu iki değerli anma pulu ve ilkgün zarfı 24 Temmuz 2020 tarihinde tedavüle çıktı.

PTT AŞ tarafından mimarlık dünyasının başyapıtları arasında yer alan ve Osmanlı Devleti'nin himayesinde ayakta kalarak günümüze kadar gelen Ayasofya Camii görsellerine yer verilerek hazırlanan ''Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı'' konulu iki değerli anma pulu ve ilkgün zarfı 24 Temmuz 2020 tarihinde tedavüle çıktı. Ayrıca "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İbadete Açılışı" konulu özelgün zarfı da bugün tarihinde tedavüle sunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından, 24 Temmuz 2020 tarihinde tedavüle sunulan "Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı" konulu 3,00 TL, 5.50 TL (45x45 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait (140x200 mm boyutunda) 10,50 TL bedelli ilkgün zarfı PTT işyerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Filateli ve Pul Galerisi" (Büyük Postane Cad. No:7-9 Mermer Han Fatih-İSTANBUL ve Ayasofya Camii yakınında (Gülhane Tramvay Durağı Gülhane Kapısı) konumlanan Mobil Araç//İSTANBUL adreslerinde "Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı 24.07.2020 İSTANBUL" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İbadete Açılışı" konulu özelgün zarfı da bugün tedavüle sunuldu. Bugün, "Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Filateli ve Pul Galerisi" (Büyük Postane Cad. No:7-9 Mermer Han Fatih-İSTANBUL" ve Ayasofya Camii yakınında (Gülhane Tramvay Durağı Gülhane Kapısı) konumlanacak Mobil Araç/ İSTANBUL adreslerinde mesai saatleri içerisinde "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İbadete Açılışı 24.07.2020 İSTANBUL " ibareli özelgün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı. Özelgün zarfı, 5,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunuldu.

PTT, koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT işyerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT işyerlerine gelmeden yapabilmeleri için önlemler aldı. 24 Temmuz 2020 tarihinde satışa sunulacak olan ilkgün zarfını, posta damgası ile talep eden müşterilerimize, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın almaları halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerimize hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürüne uygun olması halinde) ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 24 Temmuz 2020 itibari ile 3 ay içerisinde tarafımıza iletildiği takdirde karşılanacak.

Kaynak: Bültenler