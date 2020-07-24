PTT'den Ayasofya Camii'nin açılışına özel pul! PTT Ayasofya pulu ne kadar, nasıl alınır?
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PTT'den Ayasofya Camii'nin açılışına özel pul! PTT Ayasofya pulu ne kadar, nasıl alınır?

PTT, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına yönelik özel iki pul tedavüle çıktı. ''Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı'' konulu özel iki pul ve anma zarfı 24 Temmuz'da dolaşıma girdi. Peki, PTT Ayasofya pulu nasıl alınır?

PTT'den Ayasofya Camii'nin açılışına özel pul! PTT Ayasofya pulu ne kadar, nasıl alınır?
24.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:58

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), "Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı" konuluanma pulu ve söz konusu pula ait ilkgün zarfını satışa sundu. Koronavirüs nedeniyle salgın riskini önlemek maksadıyla tedavüle giren pul ve zarflar www.filateli.gov.tr adresinden alınabilecek.

PTT AYASOFYA PULU NE KADAR?

PTT tarafından, 24 Temmuz'da satışa sunulan "Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı" konulu anma pulu 3,00 TL, 5.50 TL (45x45 mm boyutunda) olarak vatandaşa sunulurken, söz konusu pula ait (140x200 mm boyutunda) ilkgün zarfı da 10,50 TL bedelli olarak satışa çıktı.

AYASOFYA PULU NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılışı onuruna PTT'nin hazırladığı iki özel pul ile ilkgün zarfı PTT işyerlerinden, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinden ve filateli cep uygulamasından satın alınabilecek. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Filateli ve Pul Galerisi" (Büyük Postane Cad. No:7-9 Mermer Han Fatih-İSTANBUL) ve Ayasofya Camii yakınında (Gülhane Tramvay Durağı Gülhane Kapısı) bulunan Mobil Araç/İSTANBUL adreslerinde "Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı 24.07.2020 İSTANBUL" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlanacak.

PTT AYASOFYA PULU İÇİN TIKLAYIN...

PTT, koronavirüs salgınından dolayı, PTT işyerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT işyerlerine gelmeden yapabilmeleri için önlemler aldı. 24 Temmuz 2020 tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını, posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın almaları halinde posta damgalı olarak gönderebilecek.

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