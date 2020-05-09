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PTT'den "Avrupa 2020 Tarihi Posta Yolları" konulu anma pulu

PTT'den
09.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:56

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ, Osmanlı yol sisteminin başlangıcının ve ayrım güzergahlarının tema olarak işlendiği "Avrupa 2020 Tarihi Posta Yolları" konulu değerli anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ, Osmanlı yol sisteminin başlangıcının ve ayrım güzergahlarının tema olarak işlendiği "Avrupa 2020 Tarihi Posta Yolları" konulu değerli anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket bugün "Avrupa 2020 (Tarihi Posta Yolları)" pulunu 5 lira 50 kuruş, söz konusu pula ait ilk gün zarfını da 7 lira 50 kuruş bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait 'www.filateli.gov.tr' web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkardı.

Söz konusu pulda, Osmanlı yol sisteminin başlangıcı ve ayrım güzergahları tema olarak işleniyor.

Filateli işlemlerinde Kovid-19 tedbirleri

Öte yandan, filatelik ürünleri almak isteyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumaya destek olmak için alınan tedbirler kapsamında işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilecek.

PTT, bugün satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderebilecek.

Hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri de 9 Mayıs itibarıyla 3 ay içinde PTT'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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