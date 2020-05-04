PTT'den Anneler Günü'ne özel kampanya
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PTT'den Anneler Günü'ne özel kampanya

PTT'den Anneler Günü'ne özel kampanya
04.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:07

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), 10 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü'ne özel kampanya düzenledi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), 10 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü'ne özel kampanya düzenledi.

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğünden yapılan açıklamada, PTT'nin Anneler Günü için hazırladığı kampanya ile kargo taşımacılığında tüm müşterilerinin yüzünü güldüreceği belirtildi.

Kampanya kapsamında müşterilerin 4-8 Mayıs'ta yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli göndereceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. PTT, hazırladığı kampanya kapsamında Anneler Günü'ne özel 4-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak."

Açıklamada, ayrıca, Türkiye'nin Milli e-Ticaret platformu ePttAVM.com'da Anneler Günü'ne özel büyük indirimlerin yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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