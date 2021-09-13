PTT'den "Ahi Evran'ın Doğumunun 850. Yılı" konulu özel gün zarfı

PTT AŞ, "Ahi Evran'ın Doğumunun 850. Yılı" konulu özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Ahi Evran'ın Doğumunun 850. Yılı" konulu özel gün zarfları 5,50 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıkarıldı.

Kırşehir PTT Merkez Müdürlüğünde bugün mesai saatlerinde "Ahi Evran'ın Doğumunun 850.Yılı 13.09.2021 KIRŞEHİR" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılacak.