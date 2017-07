PTT'den "22. Dünya Petrol Kongresi" İçin Anma Pulu

PTT AŞ, "22. Du¨nya Petrol Kongresi (WPC) 2017" konulu özel anma pulu hazırladığını ve pazar günü satışa sunacağını bildirdi.



PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 100'den fazla ülkenin temsil edilmesi beklenen "22. Dünya Petrol Kongresi" anısına, 9 Temmuz 2017'de anma pulu ve ilk gün zarfı piyasaya sunulacak.



Anma pulu 1,60 lira ve pula ait ilk gu¨n zarfı ise 2,50 lira karşılığında PTT is¸yerlerinde, "www.filateli.gov.tr" adresinde ve filateli cep uygulamasında satıs¸a sunulacak.



So¨z konusu filatelik u¨ru¨nlerin satıs¸ı ile aynı tarihte "22. Du¨nya Petrol Kongresi (WPC) 2017 09.07.2017 I·STANBUL" ibareli ilk gu¨n damgası "Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü" adresinde kullandırılacak.



Her 3 yılda bir düzenlenen kongreye, 100'ün üzerinde ülke ve yaklaşık bin 500 şirketten temsilciler, 50'ye yakın bakan, petrol ve doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren pek çok şirketin genel müdür ve yönetim kurulu başkanlarıyla 5 binden fazla ilgilinin katılması bekleniyor.



Etkinlik, Türkiye Petrollerinin ev sahibi ülke ana sponsorluğunda, 9-13 Temmuz 2017 tarihlerinde, "Bridges to our Energy Future" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.



Kongrenin "Global İletişim Sponsorluğunu" da Anadolu Ajansı (AA) üstlenecek.