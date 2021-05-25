PTT'den 200'den fazla ülkeye hızlı para transferi

PTT AŞ ile MoneyGram Ödeme Hizmetleri arasında gerçekleşen iş birliğiyle müşteriler, PTT iş yerlerinden 200'den fazla ülkeye uygun fiyatlarla dakikalar içinde para transferi gerçekleştirebiliyor.

PTT AŞ ile MoneyGram Ödeme Hizmetleri arasında gerçekleşen iş birliğiyle müşteriler, PTT iş yerlerinden 200'den fazla ülkeye uygun fiyatlarla dakikalar içinde para transferi gerçekleştirebiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket bankacılık alanında müşterilerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir anlaşmaya imza atarak, yurt dışı para transferine ilişkin iş birliklerine yenisini ekledi.

Hizmet kapsamında, PTT iş yerlerinden uygun fiyatlarla, dakikalar içinde 200'den fazla ülkeye para transferi işlemi yapılabiliyor.

Müşterilerin, MoneyGram hizmetiyle para transferi işlemleri için geçerli kimlik kartlarıyla PTT iş yerlerine başvurmaları yeterli oluyor. PTT iş yerlerinde kabul ve ödeme için hazırlanan başvuru formları doldurularak, işlemler hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor.

PTT, bankacılık alanında farklı alternatiflerle müşterilerine para transferi konusunda çeşitlilik sunuyor. Bu doğrultuda müşteriler, Western Union, Uluslararası Para Transferi (UPT), Global Ödeme Hizmetleri Şirketleri ve Eurogiro ile de yurt dışı havale kabul ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

"Uygun fiyatlarla hızlı ve güvenli para transferi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, şirket olarak faaliyet gösterilen her alanda son gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırdıklarını bildirdi.

Gülten, "Yurt dışı para transferi konusunda iş birliklerimize bir yenisini ekledik. Böylece 200'den fazla ülkeye uygun fiyatlarla hızlı ve güvenli para transferi yapabilme imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaygın iş yeri ağı ve güvenilirliğini, MoneyGram'ın yurt dışındaki yaygın ağıyla buluşturduklarını belirten Gülten, iş yerlerinde müşterilere sundukları hizmet çeşitliliğine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal