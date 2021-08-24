PTT'den "10 Galip 100 Yaşında" konulu özel gün zarfı
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PTT'den "10 Galip 100 Yaşında" konulu özel gün zarfı

PTT'den '10 Galip 100 Yaşında' konulu özel gün zarfı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

PTT AŞ tarafından hazırlanan "10 Galip 100 Yaşında" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ tarafından hazırlanan "10 Galip 100 Yaşında" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "10 Galip 100 Yaşında" özel gün zarfı 5,50 lira bedelle PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" web adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıktı.

"Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Filateli ve Pul Galerisi"nde bugün "10 Galip 100 Yaşında 24.08.2021 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.

AA muhabirinin Darüşşafaka verilerinden derlediği bilgiye göre, PTT AŞ'nin adına özel gün zarfı hazırladığı Galip Haktanır, 1921 yılında bir tren yolculuğu sırasında dünyaya geldi. 6 yaşında babasını kaybeden Galip Haktanır, ortaöğrenimini Darüşşafaka'da tamamladıktan sonra henüz lise öğrencisiyken önce Beşiktaş, ardından Galatasaray, son sınıfta ise Fenerbahçe'de futbol oynadı. 1942'de Darüşşafaka'dan mezun olduğu yıl Vefa'ya transfer olan ve kariyerini 1957'de burada sonlandıran Galip Haktanır, hem futbol dünyasında hem de Darüşşafaka'da "Kör Galip" ismiyle tanındı. Darüşşafaka'nın 10 numaralı öğrencisi olan Galip Haktanır'ın 100'üncü yaşı nedeniyle 2021 yılı "10 Galip 100 Yılı" ilan edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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PTT'den "10 Galip 100 Yaşında" konulu özel gün zarfı - Haberler Ekonomi
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