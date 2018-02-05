PTT'deki İnternet Kesintisi Kızıltepelileri Mağdur Etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir PTT şubesinde yaşanılan sistem arızası sebebiyle işlem yapamayan vatandaşlar mağdur olduklarını belirtti.

Kızıltepe Eski Hastane Caddesinde bulunun PTT şubesinin sistemlerinde saat 12.00'dan beri arıza yaşanıyor. Sistemdeki arızanın bir türlü giderilememesi vatandaşı çileden çıkardı. Öğleden beri işlemler yapılmadığı için uzun kuyruklar oluştu. İşlemlerini yapamayan vatandaşlar mağdur olduklarını söyledi. Şubede çalışan yetkililer ise arızanın kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek, yapılan kazı sırasında internet kablosunun kesilmesinden kaynaklandığını belirtti. - MARDİN