Ptt cumartesi açık mı? Cumartesi günleri ptt çalışıyor mu? Haftasonu PTT açık mı?
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Ptt cumartesi açık mı? Cumartesi günleri ptt çalışıyor mu? Haftasonu PTT açık mı?

29.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:22
Ptt cumartesi açık mı? Cumartesi günleri ptt çalışıyor mu? Haftasonu PTT açık mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında bazı kargo merkezleri öğlene kadar çalışmakta. Vatandaşlar, PTT cumartesi açık mı? Cumartesi günleri PTT çalışıyor mu? Hafta sonu PTT açık mı? araştırıyor.

Sokağa çıkma yasaklarının ardından hafta sonu çalışma saatlerinde de değişiklikler yapıldı. PTT aracılığıyla kargo veya posta ile ilgili bir şey göndermek isteyen vatandaşlar için, PTT cumartesi açık mı? Cumartesi günleri PTT çalışıyor mu? Hafta sonu PTT açık mı? sorusunun cevabı detaylarda!

PTT CUMARTESİ AÇIK MI?

Hafta içi her gün 08.30!da mesaiye başlayan PTT, 12.30 ile 13.30 mola verdikten sonra 17.00'a kadar çalışmaya devam eder. PTT Cumartesi günleri kapalıdır.

CUMARTESİ GÜNLERİ PTT ÇALIŞIYOR MU?

Hafta sonu cumartesi günleri PTT çalışıyor mu? Hafta sonu cumartesi günleri PTT, Merkez PTT şubeleri dışında olan şubeler kapalıdır. PTT merkez şubeleri ise, 13.30'a kadar hizmet vermektedir.

HAFTA SONU PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri hafta sonu pazar günleri tüm yurt genelinde kapalı olurken, merkez şubeler Cumartesi günleri 13.30'a kadar hizmet vermektedir.

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