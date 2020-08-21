PTT Çarşı Şubesi yeniden hizmete açıldı
Korona virüs nedeniyle kapatılan Gaziantep PTT Çarşı şubesi dezenfekte çalışmalarının ardından tekrar hizmete açıldı.
21.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:16
Korona virüs nedeniyle kapatılan Gaziantep PTT Çarşı şubesi dezenfekte çalışmalarının ardından tekrar hizmete açıldı.
Dün Covid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak hizmet vermeye kapatılan PTT Çarşı şubesi, profesyonel ekiplerce dezenfekte edildi. Personel takviyesi yapılan Şube bugün tekrar hizmete açıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA