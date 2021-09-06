PTT çalışma saatleri 2021! PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT cumartesi açık mı? PTT saat kaça kadar açık?
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PTT çalışma saatleri 2021! PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT cumartesi açık mı? PTT saat kaça kadar açık?

PTT çalışma saatleri 2021! PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT cumartesi açık mı? PTT saat kaça kadar açık?
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PTT çalışma saatleri 2021 uygulanan kademeli normalleşmenin ikinci etabında merak ediliyor. Vatandaşlar, PTT kaçta açılıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, PTT kaçta açılıyor, kapatıyor, PTT'ler saat kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri 2021! PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT cumartesi açık mı? PTT saat kaça kadar açık?

PTT bir çok vatandaşın işinin olduğu ve zaman zaman çalışma saatlerini merak ettiği bir kurumdur. PTT çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonları çalışma saatleri neler? Hafta içi belirli saatlerde hizmet veren PTT'ler kargo alma verme, ücret çekimi ya da yatırma ile e-devlet şifresi alma gibi birçok farklı işlemi gerçekleştiriyor. Peki, PTT kaçta açılıyor, kapatıyor, PTT'ler saat kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri 2021! PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT cumartesi açık mı? PTT saat kaça kadar açık? İşte detaylar haberimizde...

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ? PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAPATIYOR?

PTT'ler hafta içi 08:30 – 17:30 arasında hizmet veriyorlar. PTT ve PTT kargo aracılığıyla işlem yapacak olanlar hafta içi her gün 17:30'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Öğlen saatlerinde ise 1 saatlik araları bulunan PTT'ler 12:30-13:30 arası ya da 12:00-13:00 arası kapalı olabiliyorlar.

Tam kapanmada PTT'ler 10:00-16:00 saatleri arasında hizmet vermişti. Tam kapanmanın sona ermesinin ardından kademeli normalleşmeye geçişmesiyle birlikte PTT'ler de eski çalışma sistemlerine geri dönmüştü.

PTT CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

PTT ADRESİ NERESİ?

Öte yandan genel işler ve bilgi almak için PTT adresi de merak ediliyor. PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus/ ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

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PTT çalışma saatleri 2021! PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT cumartesi açık mı? PTT saat kaça kadar açık? - Haberler
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