PTT Çalışma Saatleri 2019: PTT Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

PTT çalışma saatleri; birçok işlemi PTT şubelerinden yapmak isteyenlerin merak ettiği bir bilgi. PTT ile kargo gönderimi yapan, kargo bekleyen, havale göndermek isteyen, işsizlik maaşı ödemesi için çalışma saatleri önem arzediyor. Peki PTT çalışma saatleri nedir? PTT saat kaça kadar açık? PTT şubeleri saat kaçta açılıyor? Hafta sonu açık mı? İşte merak edilen soruların cevabı

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

PTT şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve öğlen 12:30'a kadar devam eder. 12:30'da öğle molası veren PTT öğleden sonra saat 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar mesaiye devam eder.

PTT merkez şubeleri ise sabah 08.30 ile 18.30 arasında açık.

PTT HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Merkez şubeler hariç PTT hafta sonu açık değil. Merkez şubeler ise sadece Cumartesi günleri, saat 10.00 ile 15.30 arasında çalışıyor. Aşağıdaki linkten size en yakın şube ile merkez şube adreslerini ve çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz.

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PTT NE ZAMAN KURULDU?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, 23 Ekim 1840 tarihinde kuruldu. İlk postahane ise İstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmıştır. 1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur.