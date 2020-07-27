PTT çalışanlarına bayram hediyesi
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PTT çalışanlarına bayram hediyesi

Haberleşme ve İletişim Çalışanları Yardımlaşma Derneği (TAŞDER) Ege Bölge Başkanı Sefa Tuğdar, PTT kargo dağıtım çalışanlarına bayram öncesi hediye çeki dağıtıldığını açıkladı.

PTT çalışanlarına bayram hediyesi
27.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:27

Haberleşme ve İletişim Çalışanları Yardımlaşma Derneği (TAŞDER) Ege Bölge Başkanı Sefa Tuğdar, PTT kargo dağıtım çalışanlarına bayram öncesi hediye çeki dağıtıldığını açıkladı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında PTT Kargo çalışanlarının büyük özveri gösterdiklerini belirten TAŞDER Ege Bölge Başkanı Sefa Tuğdar, bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesi genel müdürlüğün kargo dağıtım çalışanları için ikramiye verdiğini hatırlattı. Yaklaşan kurban bayramı öncesi ise çalışanlara alışveriş çeki dağıtıldığını belirten Tuğdar, "Bu kapsamda taşeron firmamız olan Park Konak firması tarafından çalışan arkadaşlarımıza 200 TL alışveriş çeki gönderildi. Bu çekler çalışan personellerimize dağıtıldı. Arkadaşlarımız adına yönetim kurulu başkanımız Yavuz Çakır'a teşekkür ediyoruz. Kurban bayramı gibi mübarek bir günde çalışanları unutmaması bizleri oldukça mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Tuğdar, bu tür promosyonların çalışanların motivasyonlarını arttırdığına vurgu yaparak, PTT çalışanları olarak her zaman hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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