PTT çalışanları videoyla "evde kal" çağrısında bulundu Uşak'ta PTT çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırladıkları video ile "evinde kal" çağrısı yaptı.

Uşak'ta PTT çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırladıkları video ile "evinde kal" çağrısı yaptı.

Banaz ilçesindeki PTT personeli, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladığı video ile destek oldu.

PTT Banaz Şubesi Müdiresi Zeynep Çakar ve personeli hazırladıkları videoda "Sen evde kal ve sağlıklı ol diye biz PTT ailesi olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz" mesajını verdi.

Müdüre Çakar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşlarını evlerinde ödediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın adreslerine giderek işlemlerini yapıyoruz ayrıca şubemize gelen müşterilerimize de konu hakkında hatırlatmalarda buluyoruz." dedi.

Kaynak: AA