PTT çalışanları, postacıya yapılan saldırıyı protesto etti
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PTT çalışanları, postacıya yapılan saldırıyı protesto etti

Karaman'da PTT çalışanları, saldırıya uğradığı kişi tarafından kulağı ısırılarak koparılan postacı arkadaşları için bir araya gelerek, olaya tepki gösterdi.

22.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:11

Karaman'da PTT çalışanları, saldırıya uğradığı kişi tarafından kulağı ısırılarak koparılan postacı arkadaşları için bir araya gelerek, olaya tepki gösterdi.

Memur-Sen'e bağlı Birlik-Haber-Sen Karaman İl Temsilciliği üyesi PTT çalışanları, görev başında bir kişinin saldırısına uğrayıp darp edilen postacı arkadaşları Onur Kızıl için PTT binası önünde bir araya geldi.

Çalışanlar, alkış tutarak saldırganları protesto etti.

Birlik-Haber-Sen Karaman İl Temsilcisi Mustafa Şentürkoğlu, burada yaptığı açıklamada, hafta içi şubede, hafta sonu merkez müdürlüğünde görev yapan Onur Kızıl'ın, görevini kurallara uygun yapmak isterken Cumartesi günü darbedildiğini söyledi.

Şentürkoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşa hizmet etmenin, görevini dürüstçe ve layıkıyla yerine getirmenin karşılığı bu mu olmalı? İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde çoğu memurumuz dönüşümlü çalışırken, postacılarımız daha yoğun bir şekilde yaz, kış demeden kapı kapı dolaşarak, hiç yüksünmeden gözlediğimiz haberleri ayağımıza kadar getiren cefalı bir mesleğin neferlerdir. Postacı, bazen hasret yüklü mektupları bize ulaştıran bir müjdeci, bazen hüzün dolu haberleri paylaştığımız bir dert ortağı olur bizim için. Taşıdığı zarfın içinde ne olduğunu bilmeden sevince ya da kedere ortak olan postacılarımız hak ettiği vefayı vatandaşlarımızdan göremezken aksine hizmet ettiği vatandaşların tehdit, küfür ve kötü muamelelerine maruz kalmaktadır."

Şentürkoğlu, arkadaşları Kızıl'ın uğradığı saldırıyla ilgili adli sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Bu tutum böyle devam ettikçe bu olay ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır ama biz Birlik Haber Sen olarak arkadaşımızın uğradığı insanlık dışı saldırıya sessiz kalmayıp, bu gidişata artık bir 'dur' demek istiyoruz. Yaşanan olayın yasal takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu süreçte her türlü platformda arkadaşımızın yanında olacağız ve hakkını arayacağız. Biz Birlik Haber Sen olarak, meslektaşlarım ve hizmet etmekten şeref duyduğumuz kıymetli vatandaşlarımız adına bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz." diye konuştu.

Olay

İddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi'nde posta dağıtan Onur Kızıl, teslimat yapacağı bölgedeki bir çocuğun sokakta gezdirdiği köpeğin saldırısına uğramış ve köpeği gezdiren çocuğa tepki göstermişti.

Bunun üzerine yanlarına gelen çocuğun ağabeyi S.Ç, Kızıl ile tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda S.Ç, postacı Kızıl'ın kulağını ısırarak koparmıştı.

Kızıl önce Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. S.Ç ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

PTT çalışanları, postacıya yapılan saldırıyı protesto etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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