PTT bugün açık mı? PTT kargo çalışma saatleri - PTT öğle arası kaçta?

PTT bugün açık mı? Tam kapanma kapsamında yeni kararlar alındı. Peki PTT kargo çalışma saatleri kaçla kaç arası? PTT kargo çalışma saatleri! Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştırıyor. Koronavirüs yasakları ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birçok iş yerinin çalışma saatleri değişti. PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu PTT kargo çalışma saatleri!

Koronavirüs yasakları ile birlikte uygulanan kısmi kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları ile pek çok iş yerinin çalışma saatleri değişti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında PTT Kargo'nun çalışıp çalışmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, PTT Kargo hafta sonu açık mı? PTT Kargo cumartesi açık mı? PTT Kargo bugün açık mı? PTT Kargo cumartesi çalışıyor mu? İşte PTT Kargo takip sorgulama ekranı!

PTT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.

PTT BUGÜN AÇIK MI?

Tam kapanma 29 Nisan 19:00 itibarıyla başlayacak. Bu nedenle PTT bugün hizmet vermektedir.

PTT CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısmi kapanma genelgesinde kargo çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Kargo görevlileri 17 Nisan 2021 Cumartesi günü 08.30-17.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor. 18 Nisan 2021 Pazar günü ise PTT şubeleri kapalı ve dağıtım yapılmıyor

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

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