PTT Başmüdürlüğünden Bayram Kampanyası Duyurusu

Bilecik Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Başmüdürlüğü tarafından Kurban Bayramı kampanyası ile ilgili duyuru yayımlandı.

PTT Başmüdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, "Şirketimizce geleneksel olarak özel günlerde ve bayramlarda hizmet içerikli kampanyalar düzenlenmektedir. Bu kapsamda 14-20 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kurban Bayramı'na özel indirim kampanyası düzenlenmiş olup, tüm özel günlerde olduğu gibi kurban bayramından önceki 5 gün içerisinde postaya verilen kargo gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK