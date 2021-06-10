PTT, Babalar Günü'ne özel kargo indirimi kampanyası başlattı
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PTT, Babalar Günü'ne özel kargo indirimi kampanyası başlattı

PTT, Babalar Günü'ne özel kargo indirimi kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), Babalar Günü'ne özel kargo gönderimlerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), Babalar Günü'ne özel kargo gönderimlerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok alanda 181 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT, özel günlerde de müşterileri için kampanyalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda şirket, Babalar Günü'ne özel 14-18 Haziran döneminde yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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