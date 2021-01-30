PTT Ayçiçek yağı ne zaman satılacak? Ayçiçek yağı fiyatları! Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi?

Ayçiçek fiyatı önlemez şekilde günden güne yükseliyor. Marketlerdeki yaşanan fiyat artışına PTT el attı. Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndan (PTT) ayçiçek yağına yönelik satış yapacak. PTT Ayçiçek yağı ne zaman satılacak? Ayçiçek yağı fiyatları! Ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi?

PTT AYÇİÇEK YAĞI NE ZAMAN SATILACAK?

Son zamanlarda fiyatı ile dikkat çeken Ayçiçek yağında yeni dönem. Koronavirüs sebebiyle artan Ayçiçek yağına Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndan (PTT)PTT kooperatiflerle satış ortaklığına giderek internet üzerinden indirimli satış yapacak. Ürünlerin ne zaman satılacağı ve ne kadar olacağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR?

Marketlerde satılan Ayçiçek yağının fiyatı en düşük 60 liradan başlayıp 80 liraya kadar fiyat aralığında olduğu söylenebilir. Ürünler markete ve markaya göre değişiklik gösteriyor. Markalara göre değişiklik gösteren Ayçiçek yağı fiyatının ne zaman düşeceği merak konusu.