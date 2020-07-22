PTT, Ayasofya Camii açılışına özel pul tedavüle sunuyor
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PTT, Ayasofya Camii açılışına özel pul tedavüle sunuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT tarafından Ayasofya açılışına özel pul ve ilkgün zarflarının tedavüle sunulacağını açıkladı.

PTT, Ayasofya Camii açılışına özel pul tedavüle sunuyor
22.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:55

Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılması nedeniyle PTT tarafından pul ve ilkgün zarflarının tedavüle sunulacağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıklandı.

PTT, AYASOFYA CAMİİ'NİN AÇILIŞINA ÖZEL PUL TEDAVÜLE SUNACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılmasının tarihe geçecek önemli bir karar olduğunu belirterek, "86 yıllık hasretin vuslatla sonuçlandığı, tarihe damga vuracak önemli bir dönüm noktasına tanıklık ediyoruz. Liderliği ve iradesiyle Türkiye'yi dünya liginde zirveye taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla Ayasofya'yı özlediği kimliğine kavuşturuyoruz. 1453'deki ilk cuma namazında olduğu gibi 24 Temmuz'da da ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için 'Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı' konulu pullarımızı ve 'ilkgün' zarfını tedavüle sunacağız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜN GÖSTERGESİ OLMUŞTUR"

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'un 1453 yılındaki fethinin ardından Ayasofya'nın ikinci kez camiye dönüştürülerek ibadete açılmasının tarihin şanlı sayfaları arasında yerini aldığını vurgulayarak, "Allah'a hamdolsun ki Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılması, uluslararası arenada Türkiye'nin gücünün göstergesi olmuştur. Tarihimize olan bağlılığımız, milletimize olan inancımız ve atalarımızın emanetine olan saygımız doğrultusunda bugüne kadar Ayasofya başta olmak üzere kırmızı çizgilerimizden hiçbir zaman asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi.

PTT, Ayasofya Camii açılışına özel pul tedavüle sunuyor

"BU MİRASI NASIL GELECEĞİ TAŞIDIĞIMIZA DÜNYA TANIKLIK EDECEKTİR"

Karaismailoğlu, Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladığını belirterek, "Liderliği ve iradesiyle Türkiye'yi dünya liginde zirveye taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla Ayasofya'yı özlediği kimliğine kavuşturuyoruz. Böylece Ayasofya, tarihimizde ikinci kez 86 yıl aradan sonra cami olarak hizmet vermeye başlayacak. Gönülleri fetheden bu kararı için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Ayasofya'nın yeniden vakfiyesine uygun hale gelmesinden mutluluk duyduklarını kaydederek, vatandaşların Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasını olağanüstü bir sevinçle karşıladığını görmekten de büyük gurur duyduklarını dile getirdi. 86 yıllık hasretin vuslatla sonuçlandığı, tarihe damga vuracak önemli bir dönüm noktasına tanıklık edildiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Ecdadımızdan devraldığımız bu mirası nasıl koruyup kollayarak geleceğe taşıdığımıza dünya tanıklık edecektir" dedi.

BU ÖZEL GÜNÜN ANISINA PUL BASILACAK

29 Mayıs 1453'te Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra 1 Haziran 1453 günü İstanbul'daki ilk cuma namazını Ayasofya'da kıldığını ve Ayasofya'nın Osmanlı yönetimi altında cami olarak hizmet vereceğini duyurduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Tıpkı o gün olduğu gibi 24 Temmuz 2020 tarihinde de ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için 'Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı' konulu pullarımızı ve ilkgün zarfını tedavüle sunacağız. Bu kapsamda PTT tarafından hazırlanan iki çeşit pulun her biri 100'er bin adet, ilkgün zarfı ise 2 bin 500 adet basıldı" diye konuştu.

PTT, Ayasofya Camii açılışına özel pul tedavüle sunuyor

ÖZGÜRLÜK MESAJI OLACAK

Karaismailoğlu, birinci pulda Ayasofya'nın İstanbul'un fethi ile birlikte Osmanlı topraklarında cami olarak ibadete açılması nedeniyle İstanbul silüeti ile birlikte betimlendiğini, diğer pulun ise Ayasofya Camii'nin tekrar özgürlüğüne kavuştuğu mesajını vermek için üzerindeki uçan kuşları ve özgürlüğü temsil eden figürleri içerdiğini anlattı.

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