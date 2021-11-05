PTT "Atatürk" konulu sürekli posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle sundu

PTT AŞ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı 4 değerli "Atatürk" konulu sürekli posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Atatürk" konulu 4 lira, 7 lira, 12 lira, 26 lira (26x36 milimetre boyutunda) bedelli sürekli posta pulları, söz konusu pullara ait 51,50 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde "Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları 05.11.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

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