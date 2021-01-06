PTT AŞ "Milli Bağımsızlığın 100. Yılı" konulu anma pulunu tedavüle çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

PTT AŞ "Milli Bağımsızlığın 100. Yılı" konulu anma pulunu tedavüle çıkardı

06.01.2021 09:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:10
PTT AŞ

PTT AŞ, "Milli Bağımsızlığın 100. Yılı" konulu anma pulu ile blok pul ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ, "Milli Bağımsızlığın 100. Yılı" konulu anma pulu ile blok pul ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Milli Bağımsızlığın 100. Yılı" konulu 3 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 7,50 lira bedelli ilk gün zarfı ile 6,50 lira bedelli seri numaralı blok pul PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün Ankara PTT Pul Müzesi'nde "Milli Bağımsızlığın 100. Yılı 06.01.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için de bazı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda, satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın almaları halinde ürün posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Çağla Şıkel Hande Erçel Gonca Vuslateri
Spor Ryan Babel Fatih Terim Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Ordu Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PTT AŞ "Milli Bağımsızlığın 100. Yılı" konulu anma pulunu tedavüle çıkardı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 09:20:08. #1.14#
title