PTT AŞ, "Kuş Evleri" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu

PTT AŞ, "Kuş Evleri" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Kuş Evleri" konulu 2x3 lira bedelli anma pulu ve söz konusu pula ait 9,50 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Kuş Evleri 19.02.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için de bazı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda, satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın almaları halinde ürün posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık