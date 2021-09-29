PTT AŞ ile TEMSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler Ekonomi
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PTT AŞ ile TEMSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı

AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi
PTT AŞ ile TEMSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı

PTT AŞ ve Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi (TEMSAN) bilişim teknolojileri ve dijitalleşmenin de aralarında bulunduğu birçok konuda ortak çalışma yapacak.

PTT AŞ ve Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi (TEMSAN) bilişim teknolojileri ve dijitalleşmenin de aralarında bulunduğu birçok konuda ortak çalışma yapacak.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki şirket arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü kapsamında, iki şirket arasında ürün, mal ve hizmet tedariki alanlarıyla birlikte, bilişim teknolojileri ve dijitalleşmede çeşitli iş birliği fırsatları oluşturulması hedefleniyor.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri
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