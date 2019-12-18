PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:14

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoride toplam 5 kareyi oyladı.

Bozgeyik, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Daha sonra Bozgeyik, "Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" ve Hasan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" adlı fotoğraflarına oy verdi.

"Yaşam kategorisi"nde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" adlı fotoğrafını tercih eden Bozgeyik, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafında karar kıldı.

Bozgeyik, oylamaya büyük bir mutlulukla katıldığını belirterek, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Türkiye açısından unutulmaması gereken anların fotoğraf karesine yansımasının ve oylanmasının önemli olduğunu vurgulayan Bozgeyik, söz konusu fotoğrafların, olayların önemini de hatırlattığını kaydetti.

Bozgeyik, toplumsal olayları anlatan fotoğrafları, dünya kamuoyuna sunduğu için AA'yı ve çalışanlarını kutladı.

Kaynak: AA