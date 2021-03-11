PTT AŞ'den Kovid-19 salgını konulu özel gün zarfı
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PTT AŞ'den Kovid-19 salgını konulu özel gün zarfı

11.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:09
PTT AŞ'den Kovid-19 salgını konulu özel gün zarfı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konulu özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konulu özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını konulu özel gün zarfı 5,5 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu özel gün zarfı 6 ay içinde www.filateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde talep eden müşterilere posta damgalı olarak da gönderilebilecek.

Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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