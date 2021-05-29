PTT AŞ'den İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü için özel gün zarfı

PTT AŞ, İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.

PTT AŞ, İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Fethi'nin 568'inci ???????yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel gün zarfı 5,5 lira bedelle PTT iş yerlerinden, www.filateli.gov.tr adresinden ve filateli cep uygulamasından edinilebiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için bazı tedbirler uygulanıyor.

Bu kapsamda özel gün zarfı, 6 ay içinde www.filateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde talep eden müşterilere posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya