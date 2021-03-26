PTT AŞ'den "Hoşgörü ve Sevgi" konulu posta pulları ve ilk gün zarfı
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PTT AŞ'den "Hoşgörü ve Sevgi" konulu posta pulları ve ilk gün zarfı

Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
PTT AŞ'den 'Hoşgörü ve Sevgi' konulu posta pulları ve ilk gün zarfı

PTT AŞ, "Hoşgörü ve Sevgi Konulu Sürekli Posta Pulları" ve konuya ilişkin hazırlanan ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ, "Hoşgörü ve Sevgi Konulu Sürekli Posta Pulları" ve konuya ilişkin hazırlanan ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 38x38 milimetre boyutundaki sürekli posta pulları 2 lira ve 3 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı 7,5 lira bedelle "www.filateli.gov.tr" adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satılacak.

Filatelik ürünlerin satışıyla bugün "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/Ankara" adresinde "Hoşgörü ve Sevgi Konulu Sürekli Posta Pulları 26.03.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

İlk gün zarfı, 6 ay içinde www.filateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde talep eden müşterilere posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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