Ptt aş'den "15 Temmuz" özel gün zarfı ve posta kartı
PTT AŞ tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu özel gün zarfı ve pul baskılı posta kartı 15 Temmuz 2019 tarihinde tedavüle çıktı.
PTTtarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu özel gün zarfı ve pul baskılı posta kartı 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında bugün tedavüle sunuldu.
Kaynak: Bültenler
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