Ptt aş'den "15 Temmuz" özel gün zarfı ve posta kartı

Ptt aş'den "15 Temmuz" özel gün zarfı ve posta kartı

PTT AŞ tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu özel gün zarfı ve pul baskılı posta kartı 15 Temmuz 2019 tarihinde tedavüle çıktı.

Ptt aş'den

PTTtarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu özel gün zarfı ve pul baskılı posta kartı 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında bugün tedavüle sunuldu.

Kaynak: Bültenler
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