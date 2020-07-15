PTT AŞ'den "15 Temmuz" için özel gün zarfı PTT AŞ, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel gün zarfları 5 lira karşılığında "www.filateli.gov.tr" adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden satın alınabilecek.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde toplum sağlığının korunmasına destek olunması, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasının önlenmesi ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri amacıyla, söz konusu özel gün zarfını posta damgasıyla talep edenlere bu hizmet sağlanabilecek.

Hizmetten yararlanabilmek için ürünün www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması gerekecek.

Kaynak: AA