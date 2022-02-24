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PTT AŞ, basında yer alan iddialara ilişkin hukuki girişim başlattı

AA, Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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PTT AŞ, basında yer alan iddialara ilişkin hukuki girişim başlattı

PTT AŞ, şirkete yönelik basında yer alan gerçek dışı birtakım iddialarla ilgili, tüm hukuki ve cezai yollara müracaat edileceğini ve yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü hakkın korunacağını bildirdi.

Ptt AŞ, şirkete yönelik basında yer alan gerçek dışı birtakım iddialarla ilgili, tüm hukuki ve cezai yollara müracaat edileceğini ve yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü hakkın korunacağını bildirdi.

Şirketten yaypılan yazılı açıklamada, PTT'ye yönelik basında yer alan gerçek dışı birtakım iddialarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabete ilişkin hükümleri başta olmak üzere, tüm hukuki ve cezai yollara müracaat edileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"PTT AŞ'nin yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü hakkı korunacaktır. Kurumumuza görsel ve diğer medya araçları üzerinden yöneltilen mesnetsiz ve haksız iddia ve ithamlara yönelik olarak; müşteri kayıplarımıza neden olan, marka değerimize ve sektördeki rekabet pozisyonumuza zarar veren, özetle gelir ve ciro kaybıyla sonuçlanan tutum ve söylemlere karşı tüm kurumsal haklarımızın korunması çerçevesinde ilgililer hakkında hukuki girişimlerimiz başlatılmıştır."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Türk Ticaret Kanunu, PTT, Ekonomi, Haberler

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