PTT AŞ "Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 100. Yılı" konulu anma pulunu tedavüle çıkardı
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PTT AŞ "Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 100. Yılı" konulu anma pulunu tedavüle çıkardı

21.01.2021 08:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 08:58
PTT AŞ

PTT AŞ, "Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ, "Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 100. Yılı" konulu 3,1 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 6,50 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün Ankara PTT Pul Müzesi'nde "Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 100. Yılı 21.01.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için de bazı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda, satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın almaları halinde ürün posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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