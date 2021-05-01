PTT AŞ "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu
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PTT AŞ "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu

PTT AŞ '2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı' konulu özel gün zarfını tedavüle sundu
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

PTT AŞ, "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" konulu özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.

PTT AŞ, "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" konulu özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel gün zarfı 5,5 lira bedelle PTT iş yerlerinden, www.filateli.gov.tr adresinden ve filateli cep uygulamasından edinilebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için bazı tedbirler uygulanıyor.

Bu kapsamda özel gün zarfı, 6 ay içinde www.filateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde talep eden müşterilere posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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