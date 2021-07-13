PTT arefe günü açık mı? Arefe ne zaman 2021?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. 9 gün olacak tatilde PTT açık mı? PTT arefe günü açık mı? Arefe ne zaman 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatili ile ilgili; "Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek" ifadelerine yer verdi. Peki, PTT arefe günü açık mı? Arefe ne zaman 2021?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanmasından dolayı Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelmektedir.

PTT AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Arefe günü bazı kargolar tam gün, bazı kargolar yarım gün çalışmaktadır. Yurtiçi kargo tam gün, Sürat Kargo ise yarımgün çalışmaktadır. Sürat Kargo 15 Temmuz ve Kurban bayramında çalışmamaktadır. Sürat Kargo arafe gününde ise yarım gün hizmet vermektedir.,