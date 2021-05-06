PTT aracılığıyla "evde sosyal yardım ödemesi" uygulaması vatandaşları memnun etti
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PTT aracılığıyla "evde sosyal yardım ödemesi" uygulaması vatandaşları memnun etti

PTT aracılığıyla 'evde sosyal yardım ödemesi' uygulaması vatandaşları memnun etti
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Tam Kapanma Sosyal Yardım Programından faydalanan, PTT ya da herhangi bir bankada hesabı olmayan hak sahipleri, ödemelerin PTT vasıtasıyla evlerde yapılmasından memnun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Tam Kapanma Sosyal Yardım Programından faydalanan, PTT ya da herhangi bir bankada hesabı olmayan hak sahipleri, ödemelerin PTT vasıtasıyla evlerde yapılmasından memnun.

E-Devlet üzerinden başvurusunu yapan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu onaylanan 2 milyondan fazla aileye 1100 liralık sosyal yardım ödemesinin dağıtımına başlandı.

PTT ya da herhangi bir bankada hesabı olmayan vatandaşlara ödemeleri, PTT vasıtasıyla kimlik kontrolü sonrası imza karşılığında evlerinde yapılıyor.

Vatandaşlardan posta dağıtıcılarına teşekkür

Türkiye genelinde yaklaşık 43 bin personeliyle hizmet sunan PTT'nin, yardımların evlerde ulaştırılmasında üstlendiği rol, vatandaşların beğenisini topladı.

Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını, salgın dolayısıyla evden çıkamadıkları için ödemenin ikametlerde yapılmasının işlerini kolaylaştırdığını belirterek, sosyal yardımlarını getiren posta dağıtıcılarına teşekkür etti.

Sosyal yardım sahibi Hatice Bağbaşı, hiçbir yerden gelirlerinin olmadığını ve bu nedenle devlet tarafından yapılan 1100 liralık yardımın kendilerine ilaç gibi geldiğini belirterek, "Yardımın gelmesini dört gözle bekliyorduk. Daha önce de yardım başvurusunda bulunmuştum. Bu ikinci başvurum. Paranın evde teslim edilmesi uygulamasından çok memnunum." dedi.

"PTT ailesi olarak her zaman milletimizin yanındayız"

Posta dağıtıcısı Ufuk Akbal da 8 yıldır PTT'de dağıtıcı olarak görev yaptığını ifade ederek, bu zor günlerde ihtiyacı olan vatandaşlara devletin gönderdiği yardımları ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yardım götürdükleri evlerde kapıyı açanların gözlerindeki mutluluğu gördüklerinde tüm yorgunluklarını unuttuklarını anlatan Akbal, "PTT ailesi olarak her zaman milletimizin yanındayız ve bundan gurur duyuyoruz. Yorgunluğumuz, hizmet götürdüğümüz kişilerin memnuniyetlerini görünce geçiyor. Onlarla birlikte bizler de çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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