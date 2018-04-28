PTT Araç Teslim Töreni" - PTT Genel Müdürü Bozgeyik

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, "Gerek demir yollarında, gerek hava yollarında, gerek kara yolundaki verimimizi artıracak hizmetlerimizi her geçen gün daha ileriye taşımaya, hızlı ve öncelikli ulaşımı temin edecek yüksek teknolojiyi kullanarak, PTT'yi bir dünya markası yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bozgeyik, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ önünde gerçekleştirilen "PTT Araç Teslim Töreni"nde, yenilenmiş Türkiye'nin yeni PTT'sini inşa etmeye devam ettiklerini söyledi.

Bir taraftan şirketi büyük adımlarla büyütürken, bir taraftan da vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bozgeyik, "Bugün 2 bin 539 aracımız daha hizmete girmiş olacak. İnşallah bunları daha ileri taşıyarak, Türkiye'de üretim yapan firmalarla birlikte kendi özel hizmet araçlarımızı üretmenin Ar-Ge çalışmasını da başlattık." diye konuştu.

Dünyayla rekabet edebilmek için modern ulaşım sistemlerine entegre olduklarını vurgulayan Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Gerek demir yollarında gerek hava yollarında gerek kara yolundaki verimimizi artıracak hizmetlerimizi her geçen gün daha ileriye taşımaya, hızlı ve öncelikli ulaşımı temin edecek yüksek teknolojiyi kullanarak, PTT'yi bir dünya markası yapmaya çalışıyoruz. 42 bin kişilik PTT ailesi olarak, bir dünya markası olma yolundaki ilerleyişimize gücümüze güç katarak, kurumumuzu daha ileriye taşıyacak hamlelerle hızla yürümekteyiz."

Araçların hayırlı olmasını dileyen Bozgeyik, hizmete alınan araçlarla Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlara en iyi hizmeti götüreceklerini sözlerine ekledi.