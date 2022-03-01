PTT "Alaeddin Yavaşca" anısına anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı

İSTANBUL (AA) - Ptt tarafından, tıp dünyası ve Türk musikisine katkılarından dolayı "Alaeddin Yavaşca" konulu tek değerli anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Ptt AŞ'den yapılan açıklamaya göre, tedavüle sunulan 5 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 9 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.

Filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün Beyoğlu PTT Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Alaeddin Yavaşca 01.03.2022 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.