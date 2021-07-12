PTT, "Akdeniz 2021 (El Sanatı Takılar)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu
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PTT, "Akdeniz 2021 (El Sanatı Takılar)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu

PTT, 'Akdeniz 2021 (El Sanatı Takılar)' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

PTT AŞ, "Akdeniz 2021 (El Sanatı Takılar)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ, "Akdeniz 2021 (El Sanatı Takılar)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

???????PTT'den yapılan açıklamaya göre, telkari işi takıların görsellerine yer verilerek blok şeklinde hazırlanan "Akdeniz 2021 (El Sanatı Takılar)" konulu 6,5 lira bedelli anma pulu ve söz konusu pula ait 9 lira bedelli ilk gün zarfı, www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıktı.

PTT Pul Müzesi'nde "Akdeniz 2021 (El Sanatı Takılar) 12.07.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

İlk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilerin talepleri, www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın almaları halinde karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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PTT, "Akdeniz 2021 (El Sanatı Takılar)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu - Haberler Ekonomi
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