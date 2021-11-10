PTT "10 Kasım" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - PTT AŞ, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılı anısına hazırlanan "10 Kasım" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu özel gün zarfı 6,50 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa çıkarıldı.

Tedavüle sunulan zarfla birlikte "Sirkeci PTT Müdürlüğü Fatih/İSTANBUL" ve "Beyoğlu Tarihi Postane Binası İstiklal Cad. No: 19 Beyoğlu/İSTANBUL" adreslerinde mesai saatleri içinde "10 Kasım 10.11.2021 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.

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