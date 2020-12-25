PTS direğine çarpıp kaçan tırın sürücüsü yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpıp kaçan tırın çarpma anı kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, adı öğrenilemeyen tır sürücüsü, Çamiçi mevkisinde seyir halindeyken tırın damperinin açılması sonucu PTS direğine çarptı.

Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, direğin devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından ulaşıma kapanan yol bir süre sonra trafiğe açıldı.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda tır sürücüsü yakalandı.

Gözaltındaki sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek