PTS direğine çarpıp kaçan tırın sürücüsü yakalandı
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PTS direğine çarpıp kaçan tırın sürücüsü yakalandı

25.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:33

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpıp kaçan tırın çarpma anı kameraya yansıdı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpıp kaçan tırın çarpma anı kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, adı öğrenilemeyen tır sürücüsü, Çamiçi mevkisinde seyir halindeyken tırın damperinin açılması sonucu PTS direğine çarptı.

Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, direğin devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından ulaşıma kapanan yol bir süre sonra trafiğe açıldı.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda tır sürücüsü yakalandı.

Gözaltındaki sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

PTS direğine çarpıp kaçan tırın sürücüsü yakalandı
PTS direğine çarpıp kaçan tırın sürücüsü yakalandı
PTS direğine çarpıp kaçan tırın sürücüsü yakalandı
PTS direğine çarpıp kaçan tırın sürücüsü yakalandı
PTS direğine çarpıp kaçan tırın sürücüsü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:34:49. #1.15#
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