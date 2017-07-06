Pteria Antik Kenti" Gün Yüzüne Çıkarılıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarındaki Kerkenes Harabeleri olarak da bilinen "Pteria Antik Kenti"nde kazı sezonu sona erdi.



ABD'li Arkeolog ve Kazı Başkanı Dr. Scott Branting, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şahmuratlı-Kerkenes Harabeleri'nde yaklaşık 25 yıldır kazı çalışmaları yürütüldüğünü, alanın çok büyük olmasından dolayı bu çalışmaların 200-300 yıl daha sürebileceğini söyledi.



Antik kentte 35 kişilik bir ekiple yılda 2,5 ay kazı yaptıklarını aktaran Branting, kazıda önemli bulgular elde ettiklerini belirtti.



Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Joseph Lehner de 2600 yıllık tarihi kentin İç Anadolu Bölgesi'ndeki en büyük antik şehirlerden biri olduğunu vurguladı.



Şehrin 757 bloktan oluştuğunu ve kendilerinin sadece bu bloklardan birinde kazı çalışması yaptığını anlatan Lehner, şöyle devam etti:



"Burası Friglerin yaşadığı bir şehir. Burada önceki yıllarda yapılan kazılarda Frigce yazıt bulundu. Jeofizik ve harita çalışmaları yapıyoruz. Bu kazı çalışmasında fildişi, çanak çömlek gibi çok şey bulduk. Biz buradaki insanların yaşayışlarıyla ilgili bilgiler edinmeye çalışıyoruz. Günlük yaşamlarıyla ilgili bir günlük bulmak istiyoruz."



Geçen yıl yapılan kazı çalışmalarında kurt veya çoban köpeği figürü ile bir plaka bulduklarını anımsatan Lehner, çıkarılan eserlerin Yozgat Müzesi'nde sergilendiğini ifade etti.



İlk yüzey araştırması çalışmaları 1993 yılında başlayan tarihi kentin 7 kilometrelik sur duvarları içerisinde 2,5 kilometrekarelik bir yerleşim alanı bulunuyor.