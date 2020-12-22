PSV - VVV Venlo maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? PSV - VVV Venlo maçı hangi kanalda? Canlı İzle!
22 Aralık'ta oynanacak olan, PSV - VVV Venlo maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? PSV - VVV Venlo maçı hangi kanalda? Canlı İzle!
22 Aralık'ta oynanacak olan, PSV - VVV Venlo maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? PSV - VVV Venlo maçı hangi kanalda? Canlı İzle! İşte detaylar
PSV - VVV Venlo maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
PSV ve VVV Venlo 22.12.2020 Salı günü Hollanda Eredivisie karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Tivibu Spor 3 canlı yayınlıyor.
PSV VVV Venlo Hangi Tarihte?
PSV VVV Venlo Futbol karşılaşması tarihi 22.12.2020
PSV VVV Venlo Hangi Kanalda?
PSV - VVV Venlo maçını Tivibu Spor 3 canlı olarak yayınlayacak
PSV VVV Venlo Maçı Hangi Gün?
PSV - VVV Venlo maçı Salı günü oynanacak
PSV VVV Venlo Saat Kaçta?
PSV - VVV Venlo Maçın başlama saati 22:00
- Hollanda Eredivisie Ligi 2020/2021 Sezonu 14. Hafta mücadelesinde, 30 puan 19 averaj ile 2. sırada yer alan PSV Eindhoven, 9 puan -19 averaj ile 15. sırada yer alan VVV Venlo ile karşı karşıya geliyor.
- 35,200 kişi kapasiteli Philips-Stadion Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Sander Van Der Eijk yönetecek.
- Ev sahibi takımda Ryan Thomas, Mauro Junior, Richard Ledezma, misafir takımda ise Arjan Swinkels, Simon Janssen sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
İki tamının şimdiye kadar oynadığı maçlarda, PSV Eindhoven toplam'da 15 defa kazanmış.
İki tamının beraberlik sayısı : 4