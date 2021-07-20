PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray'a karşı tur şanslarının eşit olduğuna inanıyor Açıklaması
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PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray'a karşı tur şanslarının eşit olduğuna inanıyor Açıklaması

PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray'a karşı tur şanslarının eşit olduğuna inanıyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Hollanda ekibi PSV'nin teknik direktörü Roger Schmidt, Galatasaray ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda iki takımın da eşit şansa sahip olduğunu söyledi.

Hollanda ekibi PSV'nin teknik direktörü Roger Schmidt, Galatasaray ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda iki takımın da eşit şansa sahip olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı PSV Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Schmidt, "Galatasaray tecrübeli bir ekip. Her zaman şampiyonluk için oynayan çok iyi bir takım. Bizim gibi kısa bir hazırlık dönemi geçirdiler. İyi hazırlandıklarına inanıyorum. İki takımın da tur atlama şansının yüzde 50 olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pandemiden dolayı zor bir yıl geçirdiklerini, buna karşın tüm oyuncularının hazır olduğunu kaydeden Alman çalıştırıcı, "Galatasaray'ın Olympiakos'a karşı son hazırlık maçının iptal edilmesi bir şanssızlık ama onların yapabileceklerini hafife alamayız. Analiz yapmakta zorluk çekmedik. Sadece sezon öncesi çalışmalarını değil, geçen sezonu da inceledik. Aynı teknik direktörle devam ediyorlar. Kaliteli oyuncuları var. Birkaç yeni oyuncu da katıldı. Bu maçı kazanmak için çalışmalarımızı yaptık, rakibin zayıf yanlarına odaklandık." şeklinde konuştu.

PSV'nin Hollandalı orta saha oyuncusu Marco van Ginkel ise yeni sezon için kendini hazır hissettiğini belirterek "Şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Galatasaray, tecrübeli bir takım ve geçen sezon şampiyonluğu averajla kaybettiler. İyi bir kamp dönemi geçirdik ve bu maç için yeterince hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın PSV'ye konuk olacağı 2. eleme turu ilk maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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