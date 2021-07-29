PSV takımı İstanbul'dan ayrıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında dün karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 yenen ve tur atlayan Hollanda temsilcisi PSV, İstanbul'dan ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında dün karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 yenen ve tur atlayan Hollanda temsilcisi PSV, İstanbul'dan ayrıldı.
Konakladıkları otelden İstanbul Havalimanı'na kafile halinde gelen PSV takımı, uçuş işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçti.
PSV, özel uçakla Hollanda'nın Eindhoven kentine hareket etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ