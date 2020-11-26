PSV - PAOK maçı ne zaman saat kaçta? PSV - PAOK hangi kanalda? PSV - PAOK maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
26.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:47
UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler PSV - PAOK maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, PSV - PAOK maçı hangi kanalda? PSV - PAOK maçı şifresiz canlı izlenecek mi? PSV - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan maçta PSV - PAOK. ile karşı karşıya gelecek. Peki, PSV - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? PSV - PAOK maçı hangi kanalda, hakemi kim? PSV - PAOK maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
PSV - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSV - PAOK, UEFA Avrupa Ligi maçı 26 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23:00.
PSV - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?
PSV - PAOK, UEFA Avrupa Ligi maçı 26 11 2020 günü Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak.