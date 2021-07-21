PSV-Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV ile Galatasaray arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: PhilipsHakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze,...