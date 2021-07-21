PSV-Galatasaray
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PSV-Galatasaray

PSV-Galatasaray
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV ile Galatasaray arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: PhilipsHakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze,...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV ile Galatasaray arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Philips

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda Turan, Emre Kılınç, Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Galatasaray, Jens Stryger Larsen transferini 4 milyon euroya bitirdi
Galatasaray, Jens Stryger Larsen transferini 4 milyon euroya bitirdi
Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik: Stanciu'yu Galatasaray'a satmayacağız
Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik: Stanciu'yu Galatasaray'a satmayacağız
PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: Galatasaray'la tur şansımız eşit
PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: Galatasaray'la tur şansımız eşit
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Kadir Doğulu Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Aytaç Kara Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PSV-Galatasaray - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 20:44:42. #1.15#

title