PSV - G.Saray maçı kaç kaç bitti? PSV - G.Saray maçı TV8!

Dün akşam Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın deplasmanda PSV ile oynadığı maç kaç kaç bitti? TV8 yayınlayan ve sürekli kesilen yayın futbolseverlerin tepkisini çekmişti. Konu ile ilgili Acun Ilıcalı neler söyledi?

UEFA organizasyonlarının yayın haklarını alan Acun Ilıcalı'nın kanalında ilk maçı PSV - G.Saray karşılaşmasını yayınladı. PSV - G.Saray maçı kaç kaç bitti? PSV - G.Saray maçı TV8!

PSV - G. SARAY MAÇI TV8!

UEFA organizasyonlarının yayın haklarını alan Acun Ilıcalı'nın kanalında ilk maçta yaşanan kesinti futbolseverlerin tepkisini çekti. Maçın ilk yarısının büyük bölümü dondu, bir süre sonra yayın tamamen gitti. Ekranda, "Teknik bir arızadan kaynaklıdır" bilgisi belirse de, illegal bahis reklamlarından kaynaklı olduğu iddiaları hızlıca yayıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında panolardaki bahis reklamlarının kalkmasıyla yayın geri geldi. Maçı anlatan spiker Melih Gümüşbıçak, "TV8'in bir gelir elde etmesi söz konusu değildir. Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır" açıklamasını yapmasının ardından bugün de Acun Ilıcalı'dan benzer ifadeler içeren bir paylaşım geldi. Acun Ilıcalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PSV - Galatasaray maçında TV'de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8'in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Ancak çok sayıda takipçisi kesilen yayın yüzünden Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımının altına tepki içeren yorumlar bıraktı.

PSV - G. SARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Dün oynanan PSV - G.Saray maçı TV8 ekranlarında yayınlandı. MAÇ 5-1 Galatasaray'ın mağlubiyeti ile son buldu.